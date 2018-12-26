КП: Золотов рассказал, как стал генералом армии

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Глава Росгвардии Виктор Золотов ответил основателю Фонда борьбы с коррупцией(ФБК) Алексею Навальному на вопрос о том, как он стал генералом армии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что в этой ситуации все «очень просто».

«После окончания Академии Генерального штаба я был вначале заместителем главнокомандующего, потом стал главнокомандующим», — заявил Золотов.

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Виктор Золотов добавил, что за его спиной «350 тысяч штыков», и это ответ на все вопросы.

Ранее сообщалось, что глава Росгвардии высказался о задержании на Васильевском спуске.