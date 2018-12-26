Скандальная чиновница Глацких подала в отставку

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Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, сделавшая скандальное заявление о ненужности молодежи, подала в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что чиновница подала заявление об увольнении, рассказал вице-губернатор области Сергей Бидонько.

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«Да, сегодня она написала заявление [об увольнении]. Это решение, по ее словам, было обдуманным», — сказал он.

Ранее стало известно, что Глацких пыталась купить квартиру на деньги из бюджета.

В ноябре на встрече с детьми и подростками в Кировграде чиновница заявила, что государство «ничего не должно молодежи» и не просило родителей детей рожать их.