NYT раскритиковали за романтизацию «Хезболлы» после материала о Рождестве

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Газета The New York Times подверглась критике из-за «пропаганды Хезболлы» в одном из последних материалов, и особенно той части, которую обвинили в романтизации усилий группы для создания праздничной атмосферы, рассказывает телеканал Fox News.

Fox News отмечает, несмотря на то, что в тексте «Хезболла» была указана как террористическая организация, поддерживаемая Ираном, сообщение в твиттере к материалу содержало следующую формулировку: «Даже «Хезболла», шиитское политическое движение и вооруженное формирование, которому США приклеило ярлык террористической организации, помогало встречать Рождество в предыдущие годы, доставляя Санту с подарками в южные окрестности Бейрута».

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Материал NYT подвергся критике пользователями социальных сетей, следует из материала. «Хезболла» внесена в список США террористических организаций с 1997 года.

Ранее сообщалось, что Рождество стало официальным праздником в Ираке.