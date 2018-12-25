СК завел дело по факту обрушения моста в Дагестане
В Дагестане было возбуждено уголовное дело по факту обрушения автомобильного моста, в результате которого пострадали трое рабочих, сообщается на сайте Следственного комитета.
«По факту обрушения автомобильного моста в городе Буйнакске возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в тексте сообщения.
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Отмечается, что инцидент произошел при строительстве дорожного моста во время заливки бетона.
Ранее источник назвал причину обрушения моста в Дагестане.