Число жертв цунами в Индонезии превысило 400
Число жертв разрушительного цунами в Индонезии достигло 429 человек, сообщает The Canberra Times.
Отмечается, что новые жертвы цунами были обнаружены во время поисково-спасательной операции.
Также в издании добавили, что индонезийские власти не намерены принимать помощь других стран в спасательной операции.
Ранее сообщалось, что число жертв цунами увеличилось до 373 человек. Отмечалось, что в результате стихийного бедствия пострадали более 1400 человек.