Число жертв цунами в Индонезии превысило 400

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Число жертв разрушительного цунами в Индонезии достигло 429 человек, сообщает The Canberra Times.

Отмечается, что новые жертвы цунами были обнаружены во время поисково-спасательной операции.

Также в издании добавили, что индонезийские власти не намерены принимать помощь других стран в спасательной операции.

Ранее сообщалось, что число жертв цунами увеличилось до 373 человек. Отмечалось, что в результате стихийного бедствия пострадали более 1400 человек.