В районе обрушившейся сопки в Хабаровском крае была термическая аномалия

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, сообщает РИА «Новости».

Они сообщили, что обработали материалы спутниковой съемки и заметили значительные ландшафтные изменения, произошедшие с 9 по 12 декабря. Также на снимке за 9 декабря тень от сопки имеет абсолютно другой контур.

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Дополнительный анализ 10-ти минутных изображений позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря.

Ранее о том, что в Хабаровском крае громадный метеорит снес верхушку сопки, и она перекрыла русло реки, сообщили местные СМИ.