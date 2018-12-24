В Подмосковье полицейские изъяли 6,5 кг наркотиков

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На 148 км трассы М1 «Беларусь» сотрудники правопорядка остановили машину уроженца Алтайского края и нашли в ней 6,5 кг наркотиков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД России по региону Татьяну Петрову.

По словам Петровой, наркотические средства вез 39-летний мужчина.

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«В ходе досмотра транспортного средства полицейскими обнаружено и изъято 32 свертка с веществом растительного происхождения внутри и сверток с порошкообразным веществом белого цвета», — сказала глава ведомственной пресс-службы.

Специалисты установили, что мужчина вез 6,2 кг марихуаны и 300 г кокаина.

Ранее сообщалось, что рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на $4 млн.