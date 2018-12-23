Праздник в Мехико закончился убийством пяти человек

За два дня праздников в Мехико были убиты как минимум 20 человек, сразу пять человек погибли в результате нападения бандитов в районе Кармен-Сердан мексиканской столицы. Об этом сообщает портал infobae.

В El Universal добавили, что во время нападения в районе Кармен-Сердан группа преступников подъехала к дому во время праздника, вошла в здание и открыла огонь. В результате нападения двое погибли на месте, еще трое скончались от полученных ранений.

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Район Кармен-Сердан считается местом присутствия наркоторговцев.

Ранее сообщалось, что в Мексике неизвестные убили 11 человек.