Дело о гибели рабочих в шахте «Уралкалия» передано в центральный аппарат СК
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что дело о гибели девяти людей в шахте «Уралкалия» в Соликамске будет расследовать центральный аппарат ведомства, передает ТАСС.
Как отмечается, расследование будет вестись под личным контролем председателя СК России Александра Бастрыкина.
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22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 метров. Все они погибли.
Ранее сообщалось, что по делу о гибели людей в шахте «Уралкалия» задержаны первые подозреваемые.