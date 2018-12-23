За время военного положения на Украину не пустили более 1500 россиян

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По словам помощника начальника Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, с момента введения военного положения в страну не пустили более 1500 россиян, передает «112 Украина».

«Сейчас эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения, но если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем», — сказал Слободян.

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Усиленный контроль на Украине осуществляется за гражданами из 70 стран миграционного списка.

О том, что на Украину не пустили более 1000 россиян сообщалось 11 декабря.