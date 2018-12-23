Сломанная кофеварка стала причиной экстренной посадки самолета

Самолет, следовавший из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне, совершил вынужденную посадку в Берлине из-за поломки кофеварки на борту воздушного судна, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

По имеющимся данным, в кофеварке произошло короткое замыкание, члены экипажа почувствовали на бортовой кухне запах гари, из-за чего командир самолета принял решение приземлиться в берлинском аэропорту.

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В момент инцидента на борту воздушного судна находились 90 пассажиров, никто из них не пострадал.

В 2016 году сообщалось, что в Италии «кофейного короля» похоронили в гигантской кофеварке.