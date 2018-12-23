Прокуратура начала проверку по факту ЧП на шахте «Уралкалия»
Представитель прокуратуры Пермского края Юлия Гайнанова сообщила о начале проверки по факту смерти людей при задымлении на шахте «Уралкалия» в Соликамске, передает РИА «Новости».
«Представители прокуратуры проводят проверку соблюдения техники безопасности при производстве работ на шахте в Соликамске, но основной охват будет в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами», — сказала Гайнанова.
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По ее словам, на месте ЧП в составе оперативного штаба работают представители руководства региональной прокуратуры, а также городской прокурор.
Ранее оперативный штаб уточнил данные о найденных погибших в шахте «Уралкалия».