В Якутии произошел разрыв газопровода и пожар

В министерстве ЖКХ и энергетики республики Саха проинформировали о прорыве газопровода, передает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел около села Маган в 02.30 мск. Там произошел прорыв магистрального газопровода с воспламенением. На месте происшествия работают аварийные службы.

Ранее в Венесуэле произошел взрыв на газопроводе. После взрыва начался пожар. Жители двух близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. При этом из-за взрыва также перекрыли часть автомагистрали.