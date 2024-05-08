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Финалист «Голоса» рассказал, как отреагировал на похвалу от Аллы Пугачевой: «Закричал на весь дом»

Финалист «Голоса» Русских признался, что был в восторге от похвалы Пугачевой

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Финалист телешоу «Голос» Георгий Русских рассказал The Voice, что был в восторге после похвалы от Аллы Пугачевой.

«С Аллой Борисовной, естественно, я не был знаком. Когда я увидел ее пост, то закричал на весь дом. Насколько просто Алла Борисовна написала: «Браво!» Но сколько это положительных эмоций вызвало во мне, не передать реально. Я просто закричал от радости, побежал показывать этот пост своим друзьям-музыкантам», — похвастался Русских.

Он также положительно отозвался о своем наставнике на проекте Владимире Преснякове. По словам музыканта, старший коллега не стал менять его манеру исполнения, а позволил ему быть самим собой на сцене. Русских назвал Преснякова идеальным наставником, потому что советы мэтра всегда были на руку молодому певцу. Артист признался, что ни разу не пожалел о выборе наставника, который он сделал еще на этапе слепых прослушиваний.

Недавно Алла Пугачева опубликовала в личном блоге фрагмент выступления Русских с «Голоса» и написала: «Браво». Спустя некоторое время Примадонна также оставила положительный отзыв о другой участнице телешоу Анастасии Садковской.

Ранее Андрей Губин отказался выступать на своем творческом вечере из-за проблем со здоровьем.

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