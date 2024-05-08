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В Кремле назвали Северную Корею перспективным партнером

Песков: Россия намерена развивать отношения с Северной Кореей

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Jon Chol Jin/AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия и дальше намерена развивать отношения с Северной Кореей.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналиста о планах США по введению новых санкций за поставки нефти в Северную Корею в объемах, нарушающих мандат Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мы ценим наши отношения с Северной Кореей, намерены и дальше их развивать», — пояснил Песков.

Он добавил, что Северная Корея является хорошим и перспективным партнером России.

До этого Песков попросил направить вопрос о том, что Вооруженные силы страны якобы используют ракеты из Северной Кореи, непосредственно к военным. Он объяснил, что такой вопрос касается хода специальной военной операции.

Об использовании Россией ракет из КНДР заявляла украинская сторона.

Также постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил, что любая группа экспертов из ООН по КНДР, по подобию распущенной группы экспертов комитета по санкциям против Северной Кореи Совета безопасности ООН, «обречена на самоуничтожение».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

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