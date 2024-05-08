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В Кремле засомневались в заявлении СБУ о задержании российских агентов

Песков отказался комментировать заявление СБУ о задержании российских агентов

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать информацию от Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы задержании российских агентов.

При этом он отметил, что не стал бы воспринимать информацию от украинских спецслужб как правдивую.

Накануне СБУ задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и других чиновников.

По данным издания «Страна. ua», задержали предполагаемых организаторов покушения в субботу, 4 мая. У них провели обыски, изъяв «соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности». Им предъявили обвинения в госизмене и подготовке теракта.

В спецслужбе утверждают, что агентурная сеть курировалась ФСБ России, а ее участники должны были найти военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии устранить.

Ранее в охране Зеленского задержали предателя.

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