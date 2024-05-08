Глава Гагаузии Гуцул посетит парад Победы в Москве

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в качестве гостя примет участие в параде Победы в Москве, который пройдет 9 мая. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

По данным агентства, Евгения Гуцул получила официальное приглашение от российских властей на мероприятие.

Ранее Евгения Гуцул во время визита в Москву высказалась за сохранение памяти о Великой Отечественной войне. «Мы выступаем за то, чтобы память о героях Великой Отечественной войны была и что 9 Мая — это День Победы», — подчеркнула Гуцул.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет присутствовать на параде Победы в Москве, и считает странным ежегодное участие в мероприятиях 9 мая руководителя страны. Он уточнил, что не помнит практики, когда руководитель Армении или другого государства каждый год принимал участие в праздничных мероприятиях в Москве.

Ранее военный эксперт предупредил о возможных провокациях со стороны ВСУ на 9 Мая.