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Литва может отказать украинским уклонистам в ПМЖ

FT: Литва может отказать в ПМЖ уклоняющимся от военной службы украинцам

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Литва может отказать в предоставлении постоянного вида на жительство тем гражданам Украины, которые уклоняются от военной службы. Об этом в интервью Financial Times (FT) заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Она подчеркнула, что Вильнюс не будет организовывать депортации или намеренно выискивать в стране граждан Украины, поскольку «это было бы незаконно».

«Однако тем, кто, как докажет Киев, уклоняются от военной службы, может быть отказано в постоянном месте жительства», — заявила политик.

Шимоните также добавила, что хочет «помочь Украине гарантировать то, что у нее есть потенциал обновить свои вооруженные силы».

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращения на Украину.

Ранее в Венгрии заявили, что не будут выдавать Украине ее граждан.

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