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В Кремле высказались о возможной приостановке участия Армении в ЕАЭС

Песков заявил, что интеграция ЕАЭС обеспечивает опережающее развитие стран союза

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной приостановке участия Армении в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«В целом сам по себе интеграционный процесс весьма успешен. Он обеспечивает опережающее развитие странам-участницам. Наверняка в темпах роста валового внутреннего продукта доля вот этого интеграционного процесса весьма заметна. Развитие ЕАЭС — в интересах всех стран-участниц», — сказал Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 8 мая отправится в Москву, где примет участие в саммите ЕАЭС, а также проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.

В апреле Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, в то же время указав на их важность. Он подчеркнул, что Ереван не делал неправильных шагов в отношениях с Москвой, и Россия не может упрекать Армению в невыполнении каких-либо обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны».

Ранее Пашинян заявил о наличии множества проблем между Россией и Арменией.

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