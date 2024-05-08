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Жена Никиты Волкова рассказала, ревнует ли его к партнершам в кино: «Тяжело и психопатично»

Жена Никиты Волкова Елена заявила, что не считает актрис конкурентками

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nikki_vi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена актера Никиты Волкова Елена рассказала «СтарХиту», не ревнует ли она его к партнершам в кино.

«А вы можете назвать девушек, с которыми он снимался, которые офигеннее меня? Есть другая история, когда девушка тяжело и психопатично влюблена в него, и не может с этим справиться. Но это опять же не моя проблема», — высказалась стилист Елена Гуча.

13 мая на российских телеэкранах выйдет российская адаптация знаменитого турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграл актер Никита Волков — звезда сериала «Трудные подростки», его возлюбленную Сашу — Лиана Гриба, сыгравшая в сериалах «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер».

Никита Волков долгое время тщательно скрывал свою личную жизнь, пока внезапно не объявил поклонникам, что у него есть жена Елена. Долгое время девушка работала персональным стилистом, но после сменила сферу и стала работать художником по костюмам в киноиндустрии. В 2019 году у пары родился сын, которого назвали Лукой.

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