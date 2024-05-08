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В Кремле рассказали о встрече Путина и Рошаля

Песков: Путин ценит точку зрения Рошаля особенно о развитии медицины

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина давние дружеские отношения с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.

По словам представителя Кремля, Путин недавно поздравлял Рошаля с днем рождения. Тогда они договорились о встрече. По словам Пескова, российский лидер ценит точку зрения Рошаля, главным образом в его профессиональной области — по вопросам развития медицины

«У Рошаля много своих точек зрения по разным аспектам, и всегда они обмениваются этими мыслями. Более подробно я не могу вам рассказать, потому что они встречались вдвоем», — сказал Песков.

Во вторник Путин встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии после церемонии инаугурации.

7 мая президент России также провел встречу со своей классной руководительницей Верой Гуревич.

Инаугурация президента РФ состоялась 7 мая. Путин в пятый раз дал присягу на Конституции, а затем обратился к россиянам с речью.

Ранее Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ.

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