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В Госдуме описали последствия отправки литовских войск на Украину

Депутат Картаполов: отправка литовских войск на Украину добавит проблем Вильнюсу

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отправка военных из Литвы на Украину лишь добавит проблем Вильнюсу. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Отправка литовских военных на Украину] никак не повлияет, ничем не затруднит выполнение задач специальной военной операции. Кроме проблем для самой Литвы, ничего больше не будет», — пояснил Картаполов.

Он добавил, что большая часть иностранных наемников, обучающих украинских солдат, уже давно находятся на территории Украины.

До этого министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник в интервью РИА Новости заявил, что Вильнюсу следует перестать поддерживать экстремистов, выступающих против белорусских властей, так как это может иметь эффект бумеранга.

По его словам, политики из Литвы знают о находящихся на территории страны военизированных формированиях, которые планируют сменить власти в Белоруссии, и «попустительствуют этому».

Ранее глава белорусского МИД Сергей Алейник рассказал РИА Новости, что Литва спонсирует желающих свергнуть власть в Белоруссии.

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