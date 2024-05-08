В Кремле оценили украинскую петицию о приглашении иностранных войск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно вызывающей провокацией петицию о приглашении иностранных войск на Украину, которая появилась на сайте президента этой страны Владимира Зеленского. Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в ходе регулярного брифинга с журналистами.

Во время мероприятия он обратил внимание, что Москва неоднократно говорила об опасности появления иностранных войск в зоне боевых действий. Подобные действия будут представлять собой прямое вмешательство государств — членов НАТО в конфликт.

«Киев — режим непредсказуемый. <...> Мы считаем это (петицию — «Газета.Ru») чрезвычайно вызывающей провокацией и внимательно наблюдаем за этим», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

7 мая на официальном сайте Зеленского была зарегистрирована петиция о приглашении иностранных войск на Украину. Она содержит в себе соответствующую просьбу к каждой из стран — членов Европейского союза (ЕС), а также США и Великобритании.

К тому моменту, как информация о петиции появилась в СМИ, ее подписали 25 человек. При этом для рассмотрения прошения президентом оно должно набрать как минимум 25 тыс. голосов.

Ранее в Государственном департаменте США прокомментировали возможность отправки американских войск на Украину.