Цены на нефть ускорили падение

Стоимость нефти эталонной марки Brent в моменте упала до $81,95 за баррель. Котировки опустились ниже уровня в $82 впервые с 13 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 11:45 по московскому времени июльский фьючерс торговался на отметке $81,98 за баррель (-1,42%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с доставкой в июне составила $77,36 за баррель (-1,3%).

В последнее время значительное влияние на котировки оказали устойчивое снижение доллара, сокращение спроса на нефть и ее поставок. Тенденцию подтверждают данные от Минэнерго США по запасам нефти. На прошлой неделе ведомство отчиталось о резком росте запасов, отмечает старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

Накануне в Saudi Aramco указали на значительный дефицит предложения нефти в мире.

До этого стало известно, что экспорт российских нефтепродуктов вырос вопреки санкциям Евросоюза.

Ранее аналитик спрогнозировал курсы доллара и евро на следующую неделю.