ВСУ ведет обстрел села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины начали обстрел Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале РСЧС Белгорода.

«Ведется обстрел Шебекинский городской округ, поселок Красное. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что предупреждение о ракетной опасности объявлено в Белгороде и Белгородском районе. В сообщении отмечается, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Местных жителей предупредили, что им следует оставаться дома и не подходить к окнам.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. До этого над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.

4 мая в Белгороде произошел взрыв, тогда сообщалось о пяти пострадавших, у них были выявлены черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, которые получили ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.

Ранее участник теробороны пострадал в результате атаки дрона под Белгородом.