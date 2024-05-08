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Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область

Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ атаковал село село Малиновка под Белгородом

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе село Малиновка Белгородского района, в результате чего был поврежден грузовик. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Слава Богу, никто из мирных жителей не пострадал. В результате взрыва поврежден грузовой автомобиль», — сообщил глава региона.

7 мая Минобороны РФ информировало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждает своей причастности к налетам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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