Совфед поддержал закон о наказании за вовлечение детей в несогласованные акции

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Совет Федерации одобрил закон, по которому устанавливается административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, для нарушителей будет установлен штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Кроме того, предусматриваются обязательные работы в объеме 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

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Подчеркивается, что сумма штрафа для должностных лиц составит от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических — от 250 до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты ввели штрафы за участие детей в несогласованных акциях.