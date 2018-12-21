Совфед поддержал закон о наказании за вовлечение детей в несогласованные акции
Совет Федерации одобрил закон, по которому устанавливается административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, для нарушителей будет установлен штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Кроме того, предусматриваются обязательные работы в объеме 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.
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Подчеркивается, что сумма штрафа для должностных лиц составит от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических — от 250 до 500 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что депутаты ввели штрафы за участие детей в несогласованных акциях.