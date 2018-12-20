Globo: генпрокуратура Бразилии обвинила президента страны в коррупции

Генеральная прокуратура Бразилии предъявила обвинения в коррупции и отмывании денег президенту страны Мишелу Темеру, передает телеканал Globo.

Сообщается, что в уголовном деле против главы Бразилии ведется расследование в отношении президентского указа, упростившего нормы управления портами страны.

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По версии следствия, Темер мог подписать данный указ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.

Как отмечается, действующий президент Бразилии все обвинения отрицает.

В конце октября в Бразилии прошли президентские выборы, на которых победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Он вступит в должность 1 января, таким образом, президентские полномочия Темера истекают 31 декабря.

Ранее AP писало, что новый президент Бразилии готов на радикальную дипломатию по примеру Трампа.