Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

Госдума приняли в третьем, окончательном чтении закон об ответственном обращении с животными, спустя восемь лет после его внесения в нижнюю палату, сообщает агентство «Москва».

В законе определяется задача обеспечения безопасности, прав и законных интересов физических и юридических лиц в различных ситуациях с участием животных.

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Документом предусматривается создание специальных приютов для животных, запрещается их отстрел. Кроме того, запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными.

Кроме того, закон вводит запрет пропаганды жестокого обращения с животными в СМИ.

Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в 2011 г. Рассмотрение документа неоднократно откладывалось из-за сложности реализации ряда его положений.