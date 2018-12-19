Ученик ранил сверстника канцелярским ножом в школе Мурманска

В одной из школ Мурманска подросток ранил канцелярским ножом от сверстника, сообщает РИА «Новости».

Школьник получил незначительное ранение ноги и тела, госпитализация не потребовалась. В настоящее время на месте с подростками, педагогами и родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, установили, что в результате конфликта между 14-летними подростками, один из учащихся нанес сверстнику канцелярским ножом порезы ноги и тела.