СМИ: отец Бутиной потерял связь с дочерью после ее признательных показаний
Валерий Бутин, отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал «Известиям», что в последнее время не может связаться с дочерью.
Он рассказал, что не говорил со своей дочерью после судебного заседания, где она частично признала свою вину.
«Связь сейчас полностью отсутствует, я почти неделю не слышал голос дочери. Мне в голову приходит только одна мысль: это очередная попытка американской стороны оказать на Марию давление», — рассказал Бутин.
По его словам, отсутствие связи в американской тюрьме объясняют «техническими неполадками», однако он не верит тюремной администрации.
Также он добавил, что Бутина в данный момент находится в изоляторе.
Ранее сообщалось, что Бутина призналась в участии в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам.