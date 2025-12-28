Путин упростил выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который с марта следующего года облегчает получение лицензий на розничную продажу алкоголя. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, предпринимателям, желающим торговать алкоголем в розничных магазинах и заведениях общепита, нужно будет представить меньше документов. Так, бизнесменам больше не потребуются данные о госрегистрации организации, ее постановке на учет в налоговом органе, а также документы о наличии объектов торговли или общепита. Эти сведения автоматически направят в лицензирующий орган другие ведомства.

Срок рассмотрения заявления сократится с 30 до 15 дней. Подать его можно будет через «Госуслуги». Продление рассмотрения поданных документов станет возможно по ограниченному перечню оснований и на срок до 25 рабочих дней, говорится в законе.

До этого юрист Александр Манаков подчеркнул, что в РФ оборот алкоголя находится строго в плоскости госрегулирования. Главное требование — необходимость иметь лицензию на продажу спиртных напитков, только после ее получения юридическое лицо имеет право на торговлю.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как в России будут продавать вино онлайн.