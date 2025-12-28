Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Путин упростил выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя

Путин подписал закон, упрощающий выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя
Shutterstock/FOTODOM

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который с марта следующего года облегчает получение лицензий на розничную продажу алкоголя. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, предпринимателям, желающим торговать алкоголем в розничных магазинах и заведениях общепита, нужно будет представить меньше документов. Так, бизнесменам больше не потребуются данные о госрегистрации организации, ее постановке на учет в налоговом органе, а также документы о наличии объектов торговли или общепита. Эти сведения автоматически направят в лицензирующий орган другие ведомства.

Срок рассмотрения заявления сократится с 30 до 15 дней. Подать его можно будет через «Госуслуги». Продление рассмотрения поданных документов станет возможно по ограниченному перечню оснований и на срок до 25 рабочих дней, говорится в законе.

До этого юрист Александр Манаков подчеркнул, что в РФ оборот алкоголя находится строго в плоскости госрегулирования. Главное требование — необходимость иметь лицензию на продажу спиртных напитков, только после ее получения юридическое лицо имеет право на торговлю.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как в России будут продавать вино онлайн.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521503_rnd_1",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+