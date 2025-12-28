Дайнеко сообщила об ограблении

Певица Виктория Дайнеко рассказала в Telegram-канале о неприятностях, с которыми столкнулась в 2025 году.

По словам Дайнеко, в течение года ее арендованный склад несколько раз ограбили. Были украдены дорогая верхняя одежда, техника и посуда.

«Не хочется скандала и полиции, но вопрос так и не решается, поэтому я уже на грани», — отметила артистка.

Дайнеко также столкнулась с предательством. Певица договорилась с давней подругой-байером о доставке телефона. В итоге девушка пропала на два месяца и не вернула деньги.

«А еще и обиделась на меня, что я у нашей общей подруги уточнила, куда она вообще делась. Говорит, я предала дружбу нашу, а оказалось, что она так же поступила с еще одной девочкой. Вот от друзей такое ну совсем неприятно. Как после такого доверять чужим людям, байерам в том числе…» — рассказала исполнительница.

В апреле 2025 года Дайнеко вышла замуж за бизнесмена. У супруга артистки от предыдущих отношений есть двое детей. Девочки не присутствовали на свадьбе своего отца. Дайнеко признавалась в интервью, что они оба расстроились из-за этого, но не смогли повлиять на ситуацию.

Дайнеко растит дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году.

Ранее Виктория Дайнеко призвала осознанно повышать рождаемость.