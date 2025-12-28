Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Белгородской области мирный житель получил ранения в результате атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ
FotograFFF/Shutterstock

В Шебекинском округе Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ», — рассказал он.

Гладков уточнил, что после оказания помощи пострадавшего отвезут в городскую больницу №2 Белгорода.

Накануне в Волоконовском округе Белгородской области пострадал мирный житель после того, как над селом Коновалово беспилотник сбросил взрывное устройство. По данным главы региона, мужчина получил слепые осколочные ранения лица, шеи и ноги, а также баротравму.

26 декабря Гладков сообщил, что четыре муниципалитета области подверглись атакам украинских войск, пострадали две мирные жительницы.

По словам губернатора, в Шебекинском округе в селе Зимовное женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте. Вторую пострадавшую с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза увезли в областную клиническую больницу для обследования.

Ранее губернатор рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521557_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+