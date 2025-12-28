В Белгородской области мирный житель получил ранения в результате атаки ВСУ

Гладков: в Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

В Шебекинском округе Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями плеча и грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ», — рассказал он.

Гладков уточнил, что после оказания помощи пострадавшего отвезут в городскую больницу №2 Белгорода.

Накануне в Волоконовском округе Белгородской области пострадал мирный житель после того, как над селом Коновалово беспилотник сбросил взрывное устройство. По данным главы региона, мужчина получил слепые осколочные ранения лица, шеи и ноги, а также баротравму.

26 декабря Гладков сообщил, что четыре муниципалитета области подверглись атакам украинских войск, пострадали две мирные жительницы.

По словам губернатора, в Шебекинском округе в селе Зимовное женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте. Вторую пострадавшую с предварительным диагнозом «баротравма» и травмой глаза увезли в областную клиническую больницу для обследования.

Ранее губернатор рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области.