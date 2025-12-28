Размер шрифта
Разговоры за рулем замедляют движения глаз, выяснили ученые

PLOS ONE: разговор за рулем нарушает самые быстрые зрительные реакции водителя
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета здравоохранения Фудзиты установили, что разговор за рулем создает когнитивную нагрузку, достаточную для замедления движений глаз, критически важных для безопасного вождения. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Во время управления автомобилем взгляд водителя постоянно и быстро перемещается, чтобы вовремя заметить опасность. Именно через зрение поступает около 90% информации, необходимой для принятия решений на дороге. Однако до сих пор оставалось неясным, влияет ли разговор не только на реакцию или внимание в целом, но и на самые ранние этапы зрительной обработки — движения глаз.

Чтобы это выяснить, исследователи провели эксперимент с участием 30 здоровых взрослых. Добровольцы выполняли задачу на быстрые движения глаз из центральной точки к периферийным целям в восьми направлениях. Задание выполнялось в трех условиях: во время разговора, во время прослушивания текста и без дополнительной нагрузки. В разговорном режиме участники отвечали на общие и личные вопросы, в режиме прослушивания — слушали отрывки художественного текста.

Анализ показал, что именно разговор, а не пассивное слушание, вызывал устойчивые задержки сразу на нескольких этапах движения глаз. Участникам требовалось больше времени, чтобы начать движение взгляда, дольше занимала сама фиксация взгляда на цели и последующая стабилизация взгляда. При прослушивании текста и в контрольных условиях таких эффектов не наблюдалось.

«Хотя каждая отдельная задержка была небольшой, в условиях реального вождения они могут накапливаться и приводить к более позднему обнаружению пешеходов, препятствий или других опасных объектов. Это особенно важно, поскольку водителям часто приходится переводить взгляд вниз или в сторону, чтобы оценить дорожную ситуацию», — уточнили ученые.

Авторы подчеркивают, что разговор — не единственный фактор, влияющий на безопасность вождения. Однако работа показывает, что даже беседа по громкой связи может незаметно ухудшать работу зрительных механизмов еще до этапов распознавания и принятия решений.

