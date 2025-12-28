Разговоры за рулем замедляют движения глаз, выяснили ученые

Ученые из Университета здравоохранения Фудзиты установили, что разговор за рулем создает когнитивную нагрузку, достаточную для замедления движений глаз, критически важных для безопасного вождения. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Во время управления автомобилем взгляд водителя постоянно и быстро перемещается, чтобы вовремя заметить опасность. Именно через зрение поступает около 90% информации, необходимой для принятия решений на дороге. Однако до сих пор оставалось неясным, влияет ли разговор не только на реакцию или внимание в целом, но и на самые ранние этапы зрительной обработки — движения глаз.

Чтобы это выяснить, исследователи провели эксперимент с участием 30 здоровых взрослых. Добровольцы выполняли задачу на быстрые движения глаз из центральной точки к периферийным целям в восьми направлениях. Задание выполнялось в трех условиях: во время разговора, во время прослушивания текста и без дополнительной нагрузки. В разговорном режиме участники отвечали на общие и личные вопросы, в режиме прослушивания — слушали отрывки художественного текста.

Анализ показал, что именно разговор, а не пассивное слушание, вызывал устойчивые задержки сразу на нескольких этапах движения глаз. Участникам требовалось больше времени, чтобы начать движение взгляда, дольше занимала сама фиксация взгляда на цели и последующая стабилизация взгляда. При прослушивании текста и в контрольных условиях таких эффектов не наблюдалось.

«Хотя каждая отдельная задержка была небольшой, в условиях реального вождения они могут накапливаться и приводить к более позднему обнаружению пешеходов, препятствий или других опасных объектов. Это особенно важно, поскольку водителям часто приходится переводить взгляд вниз или в сторону, чтобы оценить дорожную ситуацию», — уточнили ученые.

Авторы подчеркивают, что разговор — не единственный фактор, влияющий на безопасность вождения. Однако работа показывает, что даже беседа по громкой связи может незаметно ухудшать работу зрительных механизмов еще до этапов распознавания и принятия решений.

