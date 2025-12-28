Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Легенда ЦСКА назвал лучшего футболиста 2025 года

Легенда ЦСКА Пономарев назвал Сперцяна лучшим футболистом 2025 года в России
Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком 2025 года.

По его словам, также себя ярко проявили другие молодые футболисты.

«Молодые ребята, которые себя хорошо проявили — Кисляк, Батраков и Глушенков. Лучшего игрока среди них не назову, примерно на одном для меня уровне они выступали. Ну и рано еще их называть лучшими, не надо их баловать, пускай играют и не зазнаются. Вот Сперцян — да, вот это хороший игрок, сформировавшийся. Помог команде выиграть чемпионат, так что его назвать лучшим можно» — заявил Пономарев.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Ранее «Спартаку» дали совет по поводу тренера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521617_rnd_5",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+