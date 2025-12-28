Легенда ЦСКА назвал лучшего футболиста 2025 года

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком 2025 года.

По его словам, также себя ярко проявили другие молодые футболисты.

«Молодые ребята, которые себя хорошо проявили — Кисляк, Батраков и Глушенков. Лучшего игрока среди них не назову, примерно на одном для меня уровне они выступали. Ну и рано еще их называть лучшими, не надо их баловать, пускай играют и не зазнаются. Вот Сперцян — да, вот это хороший игрок, сформировавшийся. Помог команде выиграть чемпионат, так что его назвать лучшим можно» — заявил Пономарев.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

