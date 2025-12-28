Размер шрифта
Мужчина не выжил во время плавания в бассейне в Великом Новгороде

В Великом Новгороде мужчина не выжил во время плавания в бассейне 
В Великом Новгороде 63-летний мужчина не выжил во время плавания в бассейне. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 декабря во дворце спорта «Химик». Предварительно, мужчина ушел под воду в плавательном бассейне спортивного комплекса и не выплыл. Спасти его не удалось.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи уже провели осмотр места происшествия. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Правоохранители в ходе мероприятия дадут оценку действиям работников бассейна и своевременности оказания мужчине неотложной медицинской помощи. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент уточняются.

Ранее мальчик не смог выплыть из джакузи в московском фитнес-клубе и попал в больницу.
 
