Bloomberg: преодоление общемирового гендерного разрыва займет более 200 лет

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Гендерный разрыв экономических возможностей, в том числе в вопросе оплате труда, остается настолько широким, что потребуется 202 года, чтобы полностью преодолеть его, пишет агентство Bloomberg со ссылкой доклад Всемирного экономического форума.

Так, общее гендерное неравенство в политике, на работе, в здравоохранении и образовании сократилось менее чем на 0,1%. Это означает, что для преодоления неравенства потребуется 108 лет, пишет агентство. Самое длительное время потребуется для того, чтобы сократить разрыв в экономических возможностях мужчин и женщин, в том числе по вопросам оплаты труда и продвижению в карьере, говорится в материале.

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«В глобальном масштабе мы видим, что ни одно государство не достигло гендерного равенства независимо от уровня развития, региона или типа экономики. Гендерное неравенство — это реальность всего мира, и мы видим это во всех аспектах жизни женщин», — сказала Анна-Карин Джатфорс, региональный директор структуры «ООН-женщины».

Авторы доклада отмечают, что со времени прошлогоднего доклада был достигнут незначительный прогресс в сфере экономических возможностей мужчин и женщин, причем самые плохие показатели отмечались в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Первое место в рейтинге гендерного разрыва десятый год подряд занимает Исландия, что означает самый лучший показатель в достижении равенства между мужчинами и женщинами. Филиппины занимают восьмую строчку с самым высоким показателем среди азиатских стран. Россия занимает 75 строчку, а США опустились на 98 место в рейтинге. Великобритания занимает 15-ую строчку рейтинга гендерного неравенства.