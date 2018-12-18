«Кузьма Минин» встал на рейд после снятия с мели у берегов Британии

Российский сухогруз «Кузьма Минин» встал на рейд порта Фалмут после успешного снятия с мели у берегов Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мурманского морского пароходства (ММП).

«Буксиры успешно сняли судно с мели. Оно дошло до рейда порта Фалмут и встало на якорь», — отметили в МПП.

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Как отмечается, судно осмотрят водолазы на предмет возможных повреждений днища. Подчеркивается, что договоренность с ними уже есть.

В пресс-службе МПП добавили, что «Кузьма Минин» продолжит рейс в направлении испанского порта Сеута.

Ранее сообщалось, что российский сухогруз «Кузьма Минин» сняли с мели у берегов Британии.