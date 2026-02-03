Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Первого замглавы Сергиева Посада задержали за хищение бюджетных средств

ФСБ задержала первого замглавы Сергиева Посада и других чиновников за хищение

Первый замглавы Сергиева Посада и ряд других чиновников задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Правоохранительные органы также задержали начальника управления сельского хозяйства администрации и двух его подчиненных, а также депутата городского округа. Иные подробности расследования в настоящее время не сообщаются.

По данным правоохранительных органов, ряд сотрудников администрации получали денежное вознаграждение за содействие коммерческим структурам в победе на конкурсах по определению подрядчиков муниципальных контрактов, а также за последующее покровительство. В УФСБ сообщили, что задокументированы факты заключения от имени администрации, в том числе через муниципальные бюджетные учреждения, фиктивных договоров с коммерческими организациями, которые не исполнили взятые на себя обязательства.

Отмечается, что чиновники обеспечивали подписание актов приемки якобы выполненных работ, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между участниками схемы.

26 декабря 2025 года Ленинский суд Курска приговорил бывшего депутата облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в хищении средств, выделенных на строительство фортификаций.

Ранее СК возбудил дело о мошенничестве при выполнении госконтрактов.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!