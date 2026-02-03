Первого замглавы Сергиева Посада задержали за хищение бюджетных средств

Первый замглавы Сергиева Посада и ряд других чиновников задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Правоохранительные органы также задержали начальника управления сельского хозяйства администрации и двух его подчиненных, а также депутата городского округа. Иные подробности расследования в настоящее время не сообщаются.

По данным правоохранительных органов, ряд сотрудников администрации получали денежное вознаграждение за содействие коммерческим структурам в победе на конкурсах по определению подрядчиков муниципальных контрактов, а также за последующее покровительство. В УФСБ сообщили, что задокументированы факты заключения от имени администрации, в том числе через муниципальные бюджетные учреждения, фиктивных договоров с коммерческими организациями, которые не исполнили взятые на себя обязательства.

Отмечается, что чиновники обеспечивали подписание актов приемки якобы выполненных работ, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между участниками схемы.

26 декабря 2025 года Ленинский суд Курска приговорил бывшего депутата облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в хищении средств, выделенных на строительство фортификаций.

Ранее СК возбудил дело о мошенничестве при выполнении госконтрактов.