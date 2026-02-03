Азербайджан отправил гуманитарную помощь Украине

Баку отправил Киеву энергетическое оборудование на фоне массированного удара России по энергетическому сектору. Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Генераторы и электрооборудование на этот раз отправляются к нашим спасателям и регионам, что важно для быстрой и эффективной подачи света», — написал он.

Гусев сообщил, что на Украину доставили 17 различных генераторов энергии, 4 портативных системы питания и 3 тепловых пушки.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве до сих пор более 200 домов остаются без отопления — в основном это следствие аварий. По его словам, для проведения ремонтных работ привлечены бригады из многих регионов Украины — более 200.

За день до этого Зеленский сообщал, что более 500 многоэтажек в Киеве все еще остаются без отопления. В городе не прекращались ремонтные работы. Политик отметил, что такая ситуация не может восприниматься «как что-то нормальное».

Ранее министр энергетики Украины заявил об отсутствии отопления в своем кабинете.