Меркель нашли в файлах Эпштейна

Merkur: Ангела Меркель играет особую роль в файлах Эпштейна
Olivier Matthys/Pool via Reuters

В рассекреченных минюстом США документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна нашли имя экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает немецкое издание Merkur.

В публикации отмечается, что Меркель играет особую роль в файлах Эпштейна. В многочисленных сообщениях она изображается как «символ ненавистного глобалистского Европейского союза», говорится в статье.

Как стало известно, переписку с Эпштейном, в которой упоминались европейские правые партии, вел бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон. В частности, он хвастался своими контактами с представителями «Альтернативы для Германии» (АдГ), вице-премьером Италии, лидером партии «Лига» Маттео Сальвини и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Кроме Ангелы Меркель в документах по делу Джеффри Эпштейна упоминаются десятки других западных политиков, в том числе президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Всего обнародовано более 3 млн файлов, вклучая более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений. Как причастность к скандальному расследованию может повлиять на западных политиков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Эпштейн пытался организовать встречу с Набиуллиной.
 
