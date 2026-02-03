Размер шрифта
Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма начнут консультации по Евразийской хартии

РФ, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма согласны начать консультации по Евразийской хартии
Газета.Ru

Россия, Белоруссия, Иран, КНДР и Мьянма согласны начать инклюзивный консультативный процесс по Евразийской хартии. Об этом говорится в совместном заявлении пяти стран, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии.

«Мы соглашаемся начать инклюзивный консультативный процесс по Евразийской хартии в евразийском формате с целью обсуждения соответствующих субстантивных и процедурных вопросов, связанных с идеей разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки и место будут определены его участниками в будущем.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым наметил дальнейшие шаги по продвижению совместной белорусско-российской инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, а также рассмотрел график предстоящих встреч и мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Ранее Лукашенко обозначил ключевые вопросы работы ШОС.
 
