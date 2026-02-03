«Зенит» обыграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ

Петербургский «Зенит» в стартовом матче Зимнего кубка РПЛ обыграл московское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 33-й минуте счет в матче открыл футболист «Зенита» Александр Ерохин. Через 15 минут после перерыва Бителло отличился за «Динамо». Нино на 76-й минуте установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Динамо» располагается на десятой строчке, набрав 21 балл.

