В файлах Эпштейна нашли мем с Лениным

Эпштейну в 2013 году отправили мем с Louis Vuitton и Владимиром Лениным

В опубликованных минюстом США файлах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна есть мем с логотипом бренда Louis Vuitton с подписью «Vladimir Lenin». Об этом узнала «Газета.Ru».

Отправитель фотографии неизвестен. Сообщение датируется 30 ноября 2013 года.

В том же файле с фотографией логотипа Louis Vuitton есть фото выставки этого бренда в виде большого чемодана на Красной площади. Выставка проходила в 2013 году.

Дело в том, что в декабре 2013 года «Главному универсальному магазину» исполнилось 120 лет, и крупнейшие международные партнеры ГУМа посвятили юбилею различные инициативы. В частности, «мировой лидер товаров для путешествий — дом Louis Vuitton — предложил сделать ретроспективную благотворительную выставку, посвященную истории странствий с предметами Louis Vuitton», разместив ее в павильоне, «стилизованном под исторический дорожный саквояж князя Владимира Орлова с российским триколором».

3 февраля стало известно, что Эпштейну предлагали ежегодно организовывать конкурс «мисс Россия».

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли упоминание российской стримерши Алины Рин.