Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В файлах Эпштейна нашли мем с Лениным

Эпштейну в 2013 году отправили мем с Louis Vuitton и Владимиром Лениным
United States Department of Justice

В опубликованных минюстом США файлах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна есть мем с логотипом бренда Louis Vuitton с подписью «Vladimir Lenin». Об этом узнала «Газета.Ru».

Отправитель фотографии неизвестен. Сообщение датируется 30 ноября 2013 года.

В том же файле с фотографией логотипа Louis Vuitton есть фото выставки этого бренда в виде большого чемодана на Красной площади. Выставка проходила в 2013 году.

Дело в том, что в декабре 2013 года «Главному универсальному магазину» исполнилось 120 лет, и крупнейшие международные партнеры ГУМа посвятили юбилею различные инициативы. В частности, «мировой лидер товаров для путешествий — дом Louis Vuitton — предложил сделать ретроспективную благотворительную выставку, посвященную истории странствий с предметами Louis Vuitton», разместив ее в павильоне, «стилизованном под исторический дорожный саквояж князя Владимира Орлова с российским триколором».

3 февраля стало известно, что Эпштейну предлагали ежегодно организовывать конкурс «мисс Россия».

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли упоминание российской стримерши Алины Рин.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!