Глава «новой церкви» на Украине отказался подчиняться Константинополю

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Глава новой неканонической структуры на Украине Епифаний заявил, что «новая церковь» не будет находиться в подчинении Константинополя, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

«Мы слышим, что церковь не будет полностью автокефальной, что церковь будет в подчинении Константинополя. Но это не правда… Мы будем полноценной автокефальной церковью. То, что мы будем в составе Константинополя, это не правда. После вручения томоса мы будем самоуправляемой церковью, Нельзя даже вести и речи о том, что мы будем зависеть от Константинополя», — сказал Епифаний.

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Он также отметил, что новая церковь будет поддерживать с Константинополем взаимоотношения.

Ранее сообщалось, что на Украине была официально создана новая православная церковь.