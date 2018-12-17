Полиция объяснила обыски в общежитии Геологоразведочного университета

<img src="//img.gazeta.ru/files3/717/11926717/RIAN_3180757.HR-pic905-895x505-45322.jpg">

В полиции прокомментировали обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, передает ФАН со ссылкой на источник в полиции.

В ведомстве уточнили, что по итогам обысков были задержаны не более 20 человек, однако точное их число в МВД не назвали.

Реклама

Как отмечается, обыски были проведены в рамках профилактической работы в сопровождении Росгвардии.

«Обнаружены порошок и трава в небольшом количестве, но наркотики это или нет — установит экспертиза. Также было обнаружено травматическое оружие», — сообщили в полиции.

Подчеркивается, что это не исключительное событие, так как в ноябре аналогичные мероприятия были проведены в общежитии Российского университета дружбы народов.

Ранее сообщалось, что в общежитии Геологоразведочного университета в Москве прошли обыски.