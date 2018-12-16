Число жертв стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге возросло до пяти

Пятый пострадавший в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался, передает Reuters со ссылкой на прокурора в Париже.

По его словам, умерший был гражданином Польши.

Других подробностей обвинитель не сообщил.

Шериф Чекатт открыл стрельбу вечером во вторник, 12 декабря, рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате нападения пять человек погибли, еще 13 получили ранения. Нападавший был застрелен при попытке открыть огонь по полицейским.

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Ранее сообщалось, что ИГ (организация запрещена в России) взяло ответственность за атаку в Страсбурге.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.