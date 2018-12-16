DW: США готовы выдать Турции проповедника Гюлена
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент США Дональд Трамп обещал выдать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает Deutsche Welle.
Как отмечается, Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США.
Чавушоглу заявил, что Трамп дал соответствующие заверения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на полях саммита G20 в Аргентине.
«В Аргентине Трамп сказал Эрдогану, что США прорабатывают вопрос о выдаче Гюлена и других», — сказал Чавушоглу.
77-летний Гюлен проживает в США с 1999 года, куда уехал на лечение. В декабре 2014 года стамбульский суд выдал ордер на арест Гюлена.
Ранее сообщалось, что в Турцию доставили высланного из США главу фонда Гюлена.