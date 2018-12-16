УПЦ отказалась признавать новую церковь Украины

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Замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич назвал созданную на «объединительном соборе» в Киеве структуру раскольнической. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Данилевич выразил сожаление, что некоторые «ушли в раскол» и что он поддерживается Константинопольским патриархатом.

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«…та структура, которая была создана вчера, была и есть инородным телом, которое Телом Церкви отторгается и не принимается», — заявил Данилевич.

Он также порадовался, что верующие, епископат и духовенство сохранили верность канонической церкви.

Ранее новая церковь Украины определилась со своим главным собором.